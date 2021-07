Stiri pe aceeasi tema

- Cineasta franceza Julia Ducournau, realizatoarea peliculei ''Titane'', a fost recompensata cu trofeul Palme d'Or in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, devenind a doua femeie din istoria festivalului care primeste prestigiosul trofeu, a anuntat presedintele…

- Pelicula ''Memoria'', in regia cineastului thailandez Apichatpong Weerasethakul, si ''Ahed's Knee', in regia israelianului Nadav Lapid, au fost recompensate ex-aequo sambata seara cu Premiul Juriului in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Ceremonia de inchidere a celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes are loc, sambata seara, la Palais des Festivals. Trofeul Palme d’Or, cea mai importanta distinctie a festivalului, va fi acordat anul acesta de un juriu condus de cineastul american Spike Lee, arata News.ro. Editia…

- Actorul Bill Murray va face parte din distributia urmatorului film al cineastului american Wes Anderson, alaturi de Tilda Swinton. Productia pentru noul lungmetraj urmeaza sa inceapa in luna august, in Spania, potrivit Variety. Cel mai recent, Murray a jucat in „The French Dispatch”…

- Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc intre 6 si 17 iulie. Anul acesta presedintele juriului este regizorul american Spike Lee, iar din componenta lui fac parteactorii Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent, Song Kang-ho si Tahar Rahim, regizorii Mati Diop, Jessica Hausner…

- Sase cineasti din Tunisia, Suedia, Franta, Egipt si Spania alcatuiesc juriul competitiilor Cinefondation si de scurtmetraje de la editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes. Productia romaneasca „Prin oras circula scurte povesti de dragoste”, de Carina-Gabriela Dasoveanu (UNATC), se…

- Jodie Foster va primi trofeul Palme d'Or onorific la editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, unde artista americana va detine statutul de invitat de onoare al ceremoniei de deschidere, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de site-ul revistei Variety, conform agerpres.…