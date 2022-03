Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania au decis, miercuri, ca Palatul Regal din Mamaia a fost privatizat ilegal, in anul 2003, si ca monumentul istoric se intoarce in patrimoniul statului roman.

- Vila Regala din Mamaia, o cladire incarcata de istorie, a fost lasata in paragina in ultimii ani. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca monumentul istoric a fost privatizat ilegal.Instanta suprema a respins, miercuri, 16 martie, ultima cale de atac invocata de societatea Mamaia SA in dosarul…

- sursa foto: Sergiu Brega Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție din Romania au decis, miercuri, ca Palatul Regal din Mamaia a fost privatizat ilegal, in anul 2003, și ca monumentul istoric se intoarce in patrimoniul statului roman. Conform deciziei instanței, monumentul istoric a fost vandut…

- Nesimțire, tupeu și bataie de joc din partea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicola (SCDP) Bistrița la adresa moștenitorilor vechilor proprietari de terenuri din perimetrul acesteia de pe raza municipiului! Știind clar ca vor pierde, cu patru zile inainte ca Primaria Bistrița a și o parte dintre…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a dispus respingerea cererii de recurs a reclamantului Vintila Mario, impotriva incheierii Curtii de apel Galati Sectia I civila. Muzeul de Arta Constanta este detinatorul de drept al operelor de arta, de o inestimabila valoare, aflate in patrimoniul sau,Postarea…

- Procesele vizeaza locuintele de serviciu ce fusesera puse la dispozitia asistentilor medicali in Complexul Summerland, din Mamaia. Nemultumiti de decizia primei instante de a anula hotararile CJC, reprezentantii consiliului au declarat recurs, iar unul dintre cazuri a ajuns recent pe rolul Sectiei de…

- Un dosar in care au fost trimisi in judecata fostii primari ai municipiului Constanta, Radu Mazare si Decebal Fagadau, precum si alti inculpati, a fost restituit de instanta la DNA. Hotararea pronuntata miercuri de Curtea de Apel Constanta, care a admis contestatiile formulate de inculpati, este definitiva.…

- Fetele fostului patron al companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, Ana și Maria Patriciu, și fostele neveste ale acestuia, Dana Rodica și Sabina, trebuie sa achite catre stat prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari și dobanda din 2001 de peste 83 de milioane de dolari, in solidar cu compania Rompetrol,…