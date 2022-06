Palatul Braunstein (II) Cam sarace sunt amintirile mele braunsteiniene (sa le spun asa, ca sa le facem mai interesante)! Pe nana Jenica o mai vedeam cum o mai vedeam, dar pe nenea Mitica nu-l vedeam aproape deloc. Era mereu plecat „pe linie politica" - asa se confesa nana mamei cu un soi de mandrie-justificare. Vorbeau mult la intalnirile lor de obicei duminicale, la o „cafeluta" la noi acasa, intalniri care se intampla sa se intinda pe ore intregi de confesiuni. Alergam cu Doina sau cu Carabus, catelul nostru, prin gradina, iar cand ma apropiam de masa de sub nuc, se intampla sa o aud pe nana: „Si atunci m-am dus in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

