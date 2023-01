Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul iranian in Romania a fost marți la sediul Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se transmite condamnarea ferma a Romaniei a aplicarii pedepsei capitale. „Cu prilejul convocarii, la nivel de director general politic din MAE, au fost reiterate ingrijorarile profunde la nivelul MAE, al instituțiilor…

- Ucraina este o „urgența in ceea ce privește drepturile omului", a declarat vineri Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a lansat un puternic apel catre autoritatile iraniene de a opri folosirea "nenecesara si disproportionata" a fortei impotriva protestatarilor din Iran, intr-un discurs in Consiliul drepturilor omului, care dezbate o motiune vizand lansarea…

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a adoptat miercuri o rezolutie care denunta ocuparea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea ca fiind ilegala si "condamna incalcarile drepturilor omului si abuzurile" comise impotriva populatiei din zona, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Fii la…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a cerut joi Egiptului sa elibereze prizonieri politici, intr-un moment in care peste 90 de lideri, printre care si presedintele american Joe Biden, se pregatesc sa se deplaseze in aceasta tara pentru summitul climatic COP27, relateaza AFP. Fii la…

- Incalcarile libertatilor fundamentale sunt in crestere atat in Rusia, impotriva vocilor disidente si persoanelor LGBT, cat si in zonele din Ucraina ocupate de trupele ruse, a transmis joi Comitetul ONU pentru drepturile omului, relateaza agentia EFE, citata de Agepres.

- Vaticanul și-a reinnoit acordul pagubos cu Beijingul, acord care ignora abuzurile religioase și la adresa drepturilor omului. Chiar in timp ce Xi Jinping era incoronat in calitate de dictator de necontestat al Chinei, Vaticanul a anunțat sambata ca și-a reinnoit acordul cu Partidul Comunist Chinez.…