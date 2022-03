Pâinea s-a scumpit din nou în România. Câți bani costă de azi o franzelă albă Dupa valul de scumpiri din ultimul an, pare ca a devenit un lux sa mananci sau sa supraviețuiești decent in Romania. Este parerea multor persoane care traiesc de la o zi la alta și asupra carora majorarile de prețuri din ultimul timp au avut un efect devastator. Printre produsele care s-au scumpit se numara carburanții, […] The post Painea s-a scumpit din nou in Romania. Cați bani costa de azi o franzela alba appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

