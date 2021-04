Pagini din dramaturgia românească – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (12.04.2021) Seara de comedie romaneasca la Radio Romania Iași! Luni, ora 21.03, bate gongul teatrului nostru sonor! De fiecare data, aveți placute surprize, puse in unda de amfitrionul emisiunii INVITAȚIILE THALIEI, colegul nostru Alex Aciobaniței. Autori de azi și de ieri, actori purtand amprenta mai multor școli de teatru, stiluri diverse in arta cuvantului rostit. In aceasta seara, vom asculta impreuna montari radiofonice pe texte de Tudor Mușatescu și Fred Firea. Un joc al timpurilor: primul text ne duce in trecut, cel de al doilea text intr-un viitor care, fie vorba intre noi, a ajuns sa semene cu prezentul.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

