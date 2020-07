Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicilor, pacientul de 50 de ani care a decedat sambata, la Timisoara, a refuzat categoric tratamentul cu Remdesivir si nu le-a permis medicilor sa-i administreze medicamentul, desi era considerat cel mai potrivit pentru starea sa de sanatate. Barbatul a ajuns la spital cu o forma…

- Medicii din Timisoara au ajuns din nou la limita, in lupta cu coronavirusul. Dupa o perioada buna de timp in care numarul noilor imbolnaviri era tot mai mic, in ultima saptamana, la spitalele dedicate pacientilor confirmati cu Covid 19 locurile ajung, treptat, sa nu mai fie suficiente. La Spitalul…

- Tratamentul cu anticoagulant pentru pacienții cu Covid-19 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” incepe sa dea roade la Timișoara. Doctorul Virgil Musta spune ca niciun pacient care a primit acest tratament cu anticoagulant și antiinflamator nu a mai ajuns sa fie intubat in terapie intensiva.…