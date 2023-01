Pacienții care aglomerează secțiile UPU. A ajuns la urgențe de 64 de ori în două luni Șeful UPU Bihor, Dr. Hadrian Borcea, spune ca in afara de urgentele care sunt specifice unor perioade din an, precum cele legate de viroze sau gripa, sunt si alte cazuri de pacienti despre care spune ca ajung la camera de garda pentru ca nu știu cum sa iși gestioneze problemele, iar sistemul medical din Romania nu le ofera alternative. Dr. Borcea a precizat ca toti pacientii sunt ajutati la urgenta, indiferent de problema pe care o au, dar ca o parte dintre ei pot intelege ca solutia pentru problema lor este la medicul specialist din ambulator, de exemplu, sau dintr-un centru de permanenta. “Aflux… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un barbat din Oradea a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de 64 de ori in doua luni. Acesta este consumator de droguri și cand a ajuns la spital a cerut medicilor, de fiecare data, sa vada daca a facut infarct, De asemenea, a solicitat analize despre care a citit pe Google, scrie news.ro . Dr.…

- “Evident, mai exista inca o categorie de pacienti, cei care revin in mod repetat pentru ca au probleme cronice in contextul carora nu constientizeaza ca trebuie sa apeleze la medicul specialist care poate sa le rezolve problema. Si aici am tot dat exemplul adictiilor, cei care sunt dependenti de diferite…

- Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care sunt specifice unor perioade din an, precum cele legate de viroze sau gripa, sunt si alte cazuri de pacienti despre care spune ca nu gasesc in alte locuri solutii pentru rezolvarea problemelor…

