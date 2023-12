Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi moderate cantitativ, valabila de miercuri, de la ora 2.00, pana joi, la ora 10.00. In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali,…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin efectueaza in aceasta dimineata 26 de perchezitii la un grup specializat in infractiuni informatice si evaziune fiscala. Perchezițiile se efectueaza in județele Caraș- Severin, Timiș și in municipiul București.Vor fi puse…

- Anchetatorii au stabilit ca, incepand cu anul 2021, in Timis, Arad, Bihor si Hunedoara, precum si in Bucuresti, mai multe persoane au introdus fara drept in tara deseuri provenite din spatiul intracomunitar in scopul obtinerii de foloase materiale substanțiale.