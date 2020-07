Dinamo nu s-a antrenat 14 zile și nu s-a testat la fel de des cum au procedat alte cluburi, cu speranța ca are sa fie oprit campionatul și n-o sa mai retrogradeze nimeni. Televiziunile nu sunt de acord cu planul, deci sunt șanse minime sa se intample așa, iar echipa e la pamant, total nepregatita pentru ultimele etape! Strategia care urmarea salvarea de la retrogradare a lui Dinamo se transforma in lovitura care ingroapa echipa! Bogdan Balanescu, președintele ...