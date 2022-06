Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala braziliana l-a arestat marti in Ungaria pe unul dintre „cei mai mari traficanti internationali” de droguri, supranumit „Pablo Escobar al Braziliei”, fugit din 2020 si suspectat ca se afla la conducerea unei vaste organizatii de trafic de cocaina cu destinatia Europa.

- Poliția ceha a anunțat ca a confiscat 840 de kilograme de cocaina, in valoare estimata la 81 de milioane de euro, dupa ce stupefiantul a fost descoperit de angajații unor supermarketuri in lazi cu banane, relateaza AFP. Personalul acestor supermarketuri situate in doua orașe cehe, Jicin și Rychnov nad…

- Politia vietnameza a confiscat o cantitate record de 350 de sticle cu bila de urs, o substanta utilizata in medicina traditionala, a anuntat vineri o organizatie pentru protectia faunei salbatice, informeaza AFP, citeaza digi24.ro.