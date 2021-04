Serviciul inchirieri autocare și microbuze de la transcarsrl.ro este relevant pe tot parcursul anului. Copiii merg la competiții sportive, in excursii, activitați extrașcolare, festivaluri, competiții, sarbatoresc absolvirea, vara merg la școala și in tabere obișnuite, tabere de antrenament etc. De asemenea, se pot inchiria autocare și microbuze pentru copiii de la gradinițe, deoarece, preșcolarilor le place, de asemenea, sa mearga la evenimente, festivaluri, concerte, teatre de papuși și in excursii. Angajații firmei de inchirieri microbuze și autocare sunt implicați in deliciile tinerilor turiști…