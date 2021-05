(P) Reîntoarcerea urșilor Documentarul exploreaza modul in care urșii și oamenii au coexistat in ultimele secole in Romania, Slovenia și Slovacia. In 1992, Uniunea Europeana a adoptat o directiva numita Directiva Habitatelor. Pe scurt, aceasta asigura conservarea unei game largi de specii de animale și plante rare, amenințate sau endemice. Aproximativ 200 de tipuri de habitat rare și caracteristice au fost, de asemenea, vizate pentru conservare. Directiva Consiliului 92/43/ CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei salbatice are ca scop promovarea menținerii biodiversitații, ținand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

