Stiri pe aceeasi tema

- O tanara ucraineana a trecut prin spaima vietii ei. In timp ce se afla in masina cu cativa prieteni, a fost oprita de un grup de militari. Ocupanatii masinii au fost scosi afara si perchezitionati. Din fericire nu a fost vorba de vreun control rusesc ci de o farsa. Un militar si-a cerut iubita in casatorie…

- In peisajul artiștilor digitali romani, Nicu Mihai se distinge prin canalul sau de YouTube unde, de aproape 7 ani, iși pune la lucru pasiunea pentru desen și tehnologie in clipuri cu arta, desen, animație prezentate intr-un stil care imbina vloggingul cu educaționalul. O parte din creațiile sale digitale…

- 16 lucruri extrem de folositoare pe care nu știai ca Youtube le poate face. Toata lumea folosește platforma YouTube insa nu mulți știu cate poate face, de fapt, aceasta. Potrivit fastcompany.com , Youtube ofera o mulțime de posibilitați utilizatorilor sai, de care aceștia nici macar nu știu. 16 lucruri…

- Prim-trompetistul Filarmonicii de Stat Botoșani, Mirel Manea, este primul artist roman care a obținut permisiunea autoritaților italiene pentru a canta si filma pe celebra scena antica de la Colosseum, monument istoric mondial protejat, emblema a fostului Imperiu Roman, al Romei si lumii moderne actuale.

- Elena Gheorghe trece prin momente dificile in aceasta perioada, asta dupa ce a aflat vestea tragica. Cantareața a fost devastata de durere in momentul in care aflat ca bunica ei a incetat din viața, astfel ca incearca sa treaca peste aceasta suferința.

- Selly a marturisit cum a reușit sa faca primul milion de euro la doar 18 ani. Invitat in cadrul podcast-ului realizat de Damian Draghici, tanarul vlogger, in varsta de 20 de ani, a vorbit și despre succesul sau in mediul online. Nu exista adolescent care sa nu fi auzit de Selly și sa se fi uitat macar…

- Libraria Doxologia din Iași va gazdui luni, 20 decembrie, incepand cu ora 17.00, lansarea volumului „Libertatea religioasa intre politica și politici”, semnat de Catalin Raiu. Evenimentul se va desfașura on-line, fiind transmis LIVE pe pagina de Facebook a portalului doxologia.ro și a Editurii Doxologia,…

- In rețea a aparut un videoclip cu cele mai frumoase momente ale turneului Absolute Fighting Championship (UFC) din Las Vegas. Videoclipul este disponibil pe canalul YouTube al UFC Rusia. In lupta principala a UFC 269, s-au intilnit actualul campion al organizației in categoria de greutate ușoara, Charles…