(P) Monumente unice de văzut în Țara Faraonilor! Piramidele aliniate perfect cu planetele, intinderile deșertice cu stanci spectaculoase, oazele luxuriante umbrite de palmieri, plajele exotice de la Marea Roșie sau temple pline de hieroglife, fac ca Egiptul sa iși merite supranumele de ”darul Nilului”. Aceasta țara a constrastelor incantatoare, cu istoria sa milenara și construcțiile ce sfideaza timpul este fara indoiala o destinație de vazut macar o data in viața. Profita de ofertele speciale la toate pachetele de vacanța de la Europa Travel și rezerva acum un circuit exotic in Egipt cu posibilitatea de a descoperi aici cele mai de seama temple… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

