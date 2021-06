Endodonția este ramura medicinei dentare care se ocupa cu tratamentul afecțiunilor aparute in interiorul dinților. Pulpa dentara este un țesut situat in interiorul dintelui și are in compoziția sa nervi, vase de sange și țesut. Pulpa, care conține nervi, precum țesutul limfatic și țesutul fibros, poate suferi diverse afecțiuni și, prin urmare, nu este in masura sa se repare. Ulterior, va fi necesar un tratament de canal endodontic sau de radacina. Fiecare dinte are o morfologie proprie care poate suferi sau nu anumite variații. Dinții pot prezenta una sau 5 radacini și unul sau chiar 6 canale.…