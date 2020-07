(P) Insula Skiathos, de la plaje spectaculoase la delicioase preparate tradiționale Arhipelagul elen este bogat in oferte de vacanțe de vis, iar unul dintre locurile de top ale Greciei este Skiathos. O micuța insula din Marea Egee, face parte impreuna cu insulele Skyros, Alonissos și Skopelos din Sporadele de Nord, unul dintre uimitoarele arhipelaguri grecești. Skiathos deține toate ingredientele pentru a te face sa te simți confortabil in concediu: 60 de plaje ireproșabil puse la punct, peisaje incantatoare, locuri istorice și o ampla gastronomie tradiționala. Daca iți dorești un concediu plin de rasfaț și sigur in contextul actual, poți rezerva acum un sejur in Skiathos de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Insula greceasca de o frumusețe rapitoare, Skiathos este una dintre cele mai populare destinații de vacanța, o incantare pentru vizitatori din toate colțurile lumii. Vegetația densa și albastrul sclipitor al marii ce mangaie țarmuri nesfarșite i-au adus denumirea de „insula de smarald”. Și este cu adevarat…

- Anul 2020 va ramane cu siguranța unul memorabil in istoria omenirii, marcat de incertitudini și temeri. Insa cum turismul reincepe incet-incet sa se reorganizeze in condiții de siguranța, iar vara este in toi, acesta este cel mai bun prilej pentru a planifica și o vacanța de neuitat. Grecia primește…

- AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, a anuntat miercuri ca deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari din Bucuresti, Timisoara si Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie, iar sejururile pornesc de la 199 euro, la care se adauga taxele de aeroport in valoare de 95 euro de…

- Trupa timisoreana Cargo va fi prima care va concerta in aer liber, sambata, in Timisoara, dupa incetarea perioadei de restrictiilor impuse de pandemia Covid. Editia din acest an a Festivalului JazzTM, care trebuia sa aiba loc in luna iulie, se amana pentru anul viitor, a anuntat primarul…

- Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, a anunțat ca vrea sa organizeze weekendul urmator un concert in centrul orașului, cu respectarea regulilor impuse de autoritațile naționale. La concert ar urma sa participe 500 de spectatori, care vor sta pe scaune.Primarul Nicolae Robu a anunțat,…

- Romania și-ar putea crește semnificativ capacitatea de testare pentru infecția cu coronavirus daca ar folosi secvențierea, o metoda deja aplicata in SUA, considera Dr. Mihai Niculescu, medic roman stabilit in SUA, care a calculat ca Romania ar trebui sa faca aproximativ 28.000 teste pe zi pentru…

- Dr. Virgil Musta susține ca „semnele” relaxarii se vor face simțite in curand. „Eu cred ca va fi acest al doilea val dupa vreo saptamana, cand incep sa se vada primele semne de la relaxare, dupa care vedem, in functie de cum evolueaza boala, cum mergem mai departe. Si de acum incolo transmiterea va…

- Conform unei decizii de astazi a Comitetului local pentru situații de urgența al municipiului Timișoara, se sisteaza restricțiile asupra programului... The post Relaxare pentru transportul in comun din Timisoara. Fluxurile de calatori vor fi organizate dupa noi reguli appeared first on Renasterea banateana…