Stiri pe aceeasi tema

- Iarna ești in cautarea echilibrului dintre confort și stil, iar vestele tricotate sunt mereu o alegere inspirata. Mai mult decat atat, pentru iarna lui 2024, ele se numara printre articolele la moda, acesta fiind un motiv in plus pentru a le include in garderoba. Iarna ești in cautarea echilibrului…

- In era moderna, moda masculina nu se rezuma doar la eleganta, ci si la confort. Hanoracele si camasile pentru barbati devin alegerea perfecta pentru cei care doresc sa imbine stilul cu practicitatea in fiecare tinuta. Descopera in acest ghid cum poti adauga o nota de eleganta si confort garderobei tale…

- Intr-o recenta apariție la emisiunea „Pastila de Frumusețe”, difuzata pe DC News, Spectacola și DC Medical, Parintele Vasile Ioana a oferit sfaturi practice pentru gospodine in legatura cu activitațile casnice in perioada sarbatorilor de iarna și dupa Bob

- Care sunt cele mai bune ceaiuri anti-tuse. Bauturile din plante pot aduce alinare și confort Care sunt cele mai bune ceaiuri anti-tuse. Este sezonul virozelor, iar bauturile din plante pot aduce alinare și confort in timpul episoadelor de tuse. Bautul de ceai, atunci cand ești bolnav, poate avea mai…

- Industria frumuseții este intr-o continua evoluție, iar acest an nu face excepție. De la produse inovatoare de ingrijire pana la tehnici și stiluri revoluționare, tendințele de frumusețe se transforma rapid, oferind noi oportunitați pentru autoexprimare și ingrijire personala . Acest articol exploreaza…

- Un videoclip realizat de Rare Digital Art, o companie de retușuri din New York, a devenit viral datorita modului in care a reușit sa arate cat de multa munca și manipulare se ascunde in spatele reclamelor la produse de frumusețe.Clipul, care comprima șase ore de retușare in doar 90 de secunde, dezvaluie…

- Au inceput sa apara poblemele intre Cleopatra Stratn și Edward Sanda, la America Express 2023. Artista a cedat in editia de aseara și i-a reproșat sotului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba.In timp ce exersau, Edward Sanda și-a dorit cateva minute de pauza. Cleopatra Stratan a parut deranjata…