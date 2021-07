(P) eJobs România își menține poziția de lider al pieței de recrutare online 2021 pare a fi anul revenirii pe piața muncii, in condițiile in care majoritatea companiilor și-au reluat activitatea și volumul de angajari la același nivel ca inainte de pandemie. Dupa un 2019 pe creștere și un 2020 dificil, primele șase luni ale acestui an marcheaza o revenire in forța. ”Inchidem primul semestru cu o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro, in creștere cu aproape 70% fața de anul trecut. Aceasta evoluție nu vine neaparat ca o surpriza pentru ca 2020 a fost pentru toata lumea un an de sacrificiu. Vestea buna este ca deja am reușit sa depașim cu aproximativ 10% și rezultatele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2021 pare a fi anul revenirii pe piața muncii, in condițiile in care majoritatea companiilor și-au reluat activitatea și volumul de angajari la același nivel ca inainte de pandemie. Dupa un 2019 pe creștere și un 2020 dificil, primele șase luni ale acestui an marcheaza o revenire in forța. ”Inchidem…

- Platforma de recrutare eJobs Romania a inregistrat o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in crestere cu aproape 70% fata de anul trecut, informeaza Agerpres. "Inchidem primul semestru cu o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro, in crestere…

- Platforma de recrutare eJobs Romania a inregistrat o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in crestere cu aproape 70% fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei transmis miercuri AGERPRES. "Inchidem primul semestru cu o cifra de afaceri de peste…

- Endava Romania, compania de software britanica prezenta pe piata locala cu sapte centre de livrare, a raportat venituri de 764,1 milioane lei in anul financiar care s-a incheiat pe 31 decembrie 2020, in crestere cu 29% comparativ cu anul anterior. ”Endava Romania, compania de software britanica…

- Cifrele despre revenirea la normalul pe care lumea il stia inainte de pandemie au inceput sa apara si in statistica eJobs, liderul pietei locale de recrutare online, care a consemnat luna trecuta peste 33.000 de joburi noi, in crestere cu 23% fata de aprilie, arata Mediafax. ”Vedem o intensificare…

- O investigație a fost declanșata in ianuarie 2019, iar, acum, la finalizarea acesteia a venit și amenda uriașa. Consiliul Concurenței a amendat compania Delgaz Grid SA din grupul german E.ON cu 30 de milioane lei (circa 6 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor conexe…

- Piata lactatelor a ajuns la aproape 1,5 miliarde euro in valoare, in 2020, cu un avans de 15% fata de anul 2019, si aproximativ 631.000 de tone in volum, in crestere cu 11% fata de anul 2019, au declarat pentru News.ro, reprezentantii Lactalis Romania si Artesana, care au mai spus ca, in 2020, consumul…

- Una dintre schimbarile importante care au aparut in ultimul an pe piața muncii și care au marcat puternic comportamentul candidaților și angajaților deopotriva a fost creșterea exponențiala a interesului pentru joburile full time din companiile mari. De altfel, potrivit unui sondaj realizat la inceputul…