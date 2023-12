(P) Eficiență și siguranță in transportul produselor cu boxpaleti din plastic Soluțiile de ambalare sunt necesare in multe domenii ale industriei și nu numai, asigurand mai multa protecție dar și o mai buna manipulare a acestora, in speciala acolo unde vorbim și despre produse de mici dimensiuni ce sunt ambalate in baxuri sau cutii. Iar in materie de eficienta și mai ales reutilizare, plasticul a devenit unul dintre cele mai preferate materiale in acest sens, oferind și o mare rezistenta in timp precum și numeroase alte beneficii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Construcția și dezvoltarea infrastructurii electrice reprezinta o etapa cruciala in asigurarea funcționarii eficiente, durabile și sigure a cladirilor și locuințelor, iar calitatea materialelor utilizate joaca un rol esențial in acest proces. In calitate de furnizor de echipamente electrice, Noark Romania,…

- Intr-o era dominata de tehnologie, microfoanele spion au devenit instrumente indispensabile pentru securitate și supraveghere discreta. iUni, un lider in domeniul dispozitivelor de ascultare, ofera o gama variata de microfoane spion, proiectate pentru a raspunde nevoilor diverse ale clienților sai.…

- Va aducem in atentie un subiect extrem de important si anume, siguranta copiilor nostri in timpul calatoriilor cu masina. Cu totii stim cat de pretioasa este viata, iar calatoria in siguranta cu masina ar trebui sa fie o prioritate pentru fiecare parinte sau adult responsabil. Pentru o mai buna intelegere…

- Persoanele diagnosticate cu Covid-19 iși pot reduce semnificativ riscul de spitalizare facand gargara cu apa sarata, releva un nou studiu. Remediul popular pentru durerile in gat, apa cu sare s-a dovedit eficienta și in lupta cu noul coronavirus. Oamenii de știința au descoperit ca participanții care…

- Trei firme vor asigura transportul pe 7 trasee de la Alba Iulia spre alte localitați din județ, din 2024. Tarifele de calatorie Consilierii județeni din Alba au aprobat joi atribuirea licentelor de traseu și tarife de calatorie, pentru trei operatori de transport. Ofertele acestora au fost caștigatoare…

- Orice parinte se intreaba cand ar trebui sa iși lase copilul sa mearga singur la școala. Insa, nu exista o lege care sa stipuleze varsta legala pe care trebuie sa o aiba un copil pentru a merge singur spre școala. Fiecare copil este diferit in felul sau. Insa exista cateva lucruri pe care ar trebui…

- Reducerea de 90% pentru studenți la transportul public local. Trebuie sa cumpere intai abonamentele, apoi se face decontare Ministerul Educației a facut precizari despre modalitatea de aplicare a reducerii de 90% la transport public local pentru studenți. Se va face decontare de catre universitați,…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat sambata in Cheile Bicazului pentru a transporta la spital un barbat aflat in stare de inconstienta dupa ce a fost lovit de o piatra, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenent Irina Popa.