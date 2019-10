(P) Doua spectacole extraordinare, în PREMIERĂ pentru publicul din București: Florin Piersic și Ozana Barabancea pe scena Le Chateau! Doua spectacole de excepție și doi artiști desavarșiți ai scenei romanești, marcheaza finalul stagiunii 2019 la Castelul din Inima Capitalei! Florin Piersic senior și Ozana Barabancea vor susține in premiera, pe 17 noiembrie și respectiv 6 decembrie, doua spectacole cu totul deosebite pentru publicul bucureștean. Astfel, spectacolul-eveniment din 17 noiembrie il are ca protagonist pe inegalabilul Florin Piersic senior, cel care a incantat inimile milioanelor de romani de-a lungul timpului. Recitalul “Nu ma intreba cați ani am” este o celebrare și o radiografie profunda a vieții celebrului artist,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași participa cu piesa Dansul Delhi, regizata de Radu Afrim, la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Național de Teatru de la București. Spectacolul a avut premiera in luna februarie și spune povestea unor personaje in cautarea sinelui, in proximitatea morții,…

- Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. In…

- Grupul Skepsis va invita Joi, 10 Octombrie, cu incepere de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor la spectacolul „Ursul”, dupa A.P.Cehov. Proiectul cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2019” propune publicului ultimele spectacole din acest an. Dupa seria de spectacole in aer liber prezentate in cadrul…

- Marion Cotillard, una dintre cele mai iubite actrițe de origine franceza, apreciata pentru rolul lui Edith Piaf din filmul La vie en Rose, revine la București dupa 18 ani. Aceasta va urca pe scena Ateneului Roman, pentru un spectacol ce imbina teatrul si opera. Actrița va urca pe scena Festivalului…

- Sambata, 7 septembrie 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” vom difuza filmul „Capernaum”, o coproducție Liban-SUA. Regia este semnata de Nadine Labaki, in rolurile principale fiind Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole, Kawsar Al Haddad și Fadi Yousef.…

- Sambata, 9 noiembrie, la Arenele Romane din București (cort incalzit), trupa byron va susține concertul de lansare a celui de-al șaptelea album de studio. Biletele la concert se gasesc online pe www.iabilet.ro și in rețeaua iaBilet și costa 60 de lei (earlybird – numar strict limitat), 80 de lei (presale)…

- Operatorul aerian Wizz Air a anunțat, marți, o noua ruta de la București, precum și patru noi destinații cu plecare din Timișoara. Potrivit unui anunț al operatorului low-cost, zborurile din București către Edinboroughr, capitala Scoției, încep din 23 decembrie 2019 și…