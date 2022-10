Stiri pe aceeasi tema

- Au fost schimbari majore in topul averilor celor mai bogați romani. Razboiul din Ucraina și criza economico-financiara au avut efecte extrem de vizibile chiar și printre cei care au avut un succes uriaș in afaceri, conform revistei AS. Cea mai dura lovitura a incasat-o oneșteanul care conducea detașat…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca Romania va gazdui, saptamana viitoare, intalnirea Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, in cadrul careia vor fi trasate liniile principale de dezvoltare la nivel mondial. De asemenea, cu prilejul acestui eveniment va fi garantat accesul tuturor cetatenilor…

- Eforturile pe care le-am depus in ultima perioada in beneficiul consolidarii relației bilaterale Romania – SUA dau rezultate. Așa cum am afirmat in repetate randuri, susțin deplin construirea unei relații securitare robuste cu SUA, insa totodata, afirm cu tarie ca relația economica trebuie adusa la…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- * In tara noastra – cel mai mare procent de gospodarii din UE cu pisici si caini Piata globala a produselor si serviciilor dedicate animalelor de companie valora 232 miliarde de dolari, in 2021, iar estimarile vizeaza un o crestere de pana la 350 de miliarde de dolari, la finele anului 2027, arata o…

- Eficienta energetica revine ca tema cheie, atunci cand pretul energiei atinge varfuri record. Intre modalitatile de a reduce factura energetica se afla si pompele de caldura, care pot practic sa racoreasca vara si sa incalzeasca iarna, arata Claudiu Cazacu, consulting strategist XTB Romania.

- ”Publicitatea va domina piata de media si divertisment de la nivel global in 2026, urmand sa ajunga la o valoare de un trilion de dolari, din care trei sferturi vor fi generate de reclamele online, pe fondul cresterii consumului de servicii digitale, de la cumparaturi pana la platformele de streaming…

- In luna mai exporturile moldovenești au fost de 416 milioane de dolari, un record absolut pentru Moldova. In valoare anuala exporturile au ajuns la 3,9 miliarde de dolari, cu 50% sau 1,3 miliarde dolari mai mult decat in perioada similara de anul trecut, scrie expertul economic