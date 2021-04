Pregatirea nunții este unul dintre momentele pe care orice femeie il așteapta intreaga viața cu nerabdare. Cu cat ziua cea mare se apropie, nivelul de stres crește pentru viitoarele mirese, care incep sa se gandeasca din ce in ce mai mult la toate detaliile pe care le doresc a fi perfecte. Rochia de mireasa, de exemplu, este un element extrem de important, intrucat orice femeie iși dorește sa arate fara cusur in ziua nunții și, mai mult, cauta rochia pe care a visat-o intreaga viața pentru ziua cea mare. Deoarece nu prea exista femei care sa nu fie pretențioase in ceea ce privește alegerea rochiei…