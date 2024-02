Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei, scandalul a fost declanșat de doi adolescenți care au inceput sa se ia de doua fete aflate la o masa alaturata. In momentul in care unul din adolescenți a inceput sa arunce cu mancare in fete, un barbat a intervenit sa calmeze situatia. La scurt timp insa acesta s-a trezit amenintat…

- Comenzile erau plasate, atat prin intermediul rețelelor de socializare, prin transmiterea unui mesaj, cat și prin intermediul unei aplicații de mesagerie, iar produsele postate, ce purtau insemnele unor marci consacrate, nu aveau o descriere sau un preț de vanzare, potențialul client fiind indrumat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mers luni pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6, unde au fost inlocuiți 2,5 kilometri de conducta magistrala de termoficare pe un tronson care nu a mai fost modernizat din 1970, cand a fost pus in funcțiune. El spune ca, in ianuarie, lucrarile la intreg…

- Un barbat de 72 de ani s-a prezentat, joi, la Politie si a anuntat ca a ucis-o pe angajata fiicei sale, pe care o acuza ca fura din gestiune. Politistii si procurorii au deschis o ancheta, trupul fiind dus la INML pentru necropsie.„La data de 07 decembrie 2023, in jurul orei 10.15, la Sectia 12 Politie…

- Lanțul de magazine Mega Image și cațiva furnizori au fost amendați de ANPC pentru ca vindeau legume și fructe așa-zis romanești. ANPC a transmis, vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au inceput derularea unei serii de verificari…

- Din cauza viscolului puternic și a precipitațiilor abundente, autoritațile au decis urmatoarele restricții de circulație pe drumurile naționale din județul Buzau: -Ora 6.30- restricție de 3,5 tone pe DN 2, sectorul cuprins intre Maracineni – Rm Sarat și sectorul cuprins intre Rm Sarat – limita cu județul…

- Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din tara noastra la riscul de spalare de bani, dar exista risc de spalare de bani si in sectorul agricol, a afirmat, marti, Adrian Cucu, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)."As vrea sa spun cateva…