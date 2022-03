Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 15 martie, la Casa de Asigurari de Sanatate Maramureș au fost depuse 665 de solicitari pentru ingrijirea medicala la domiciliu. Reprezentanții CAS spun ca astfel de servicii se acorda doar pe baza de recomandare a medicului și ca pot dura maxim 90 de zile in ultimele 11 luni. ”Aceste…

- David Bennett, 57 de ani, a murit miercuri, 9 martie, la doua luni dupa intervenția chirurgicala, potrivit unui anunț al Centrului Medical al Universitații din Maryland. Medicii nu au transmis cauza exacta a decesului, dar au precizat ca starea de sanatate a pacientului incepuse sa se deterioreze in…

- Daca vrei sa ai un ten frumos in sezonul rece, trebuie sa ții cont de cateva sfaturi. Primul dintre acestea ar fi sa acorzi atenție temperaturii apei cu care te speli pe fața. Este recomandata utilizarea apei calduțe și nu a apei fierbinți, chiar daca frigul ne-ar face mai degraba sa optam pentru cea…

- ​Fotbalistul Christian Eriksen, care nu a mai jucat din iunie, dupa ce i s-a facut rau pe teren la Euro 2020 si care poarta un defibrilator, spera sa joace la Cupa Mondiala din Qatar, conform unui interviu acordat televiziunii daneze."Vreau sa joc fotbal, nu exista niciun motiv sa ma opresc.…

- La inceputul lui 2022, medicii isi doresc ca in noul an in sistemului medical sa existe predictibilitate, finantare corespunzatoare, politici si strategii pe partea de sustinere a personalului medical, si masuri pentru atragerea de noi medicii, a precizat duminica presedintele Colegiului Medicilor din…

- Medicii de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pot sa faca teste rapide antigen din proba nazo-faringiana pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, dupa ce Guvernul a apropbat amrți o Ordonanța de Urgența care permite acest lucru. Cat va costa un test pentru pacienți.

- Un bebeluș din Pitești ar putea fi cel mai tanar pacient infectat cu noua tulpina a coronavirusului, Omicron, de la noi din țara. In aceste momente, bebelușul se afla la spital, alaturi de cea care i-a dat viața, sub atenta supraveghere a cadrelor medicale. Iata ce spun medicii din Pitești despre starea…

- Unui bebeluș i-a fost scoasa tumora din inima, in timp ce inca era atașat de placenta mamei. Medicii de la Spitalul Regina Margherita din Torino l-au salvat pe cel mic, dupa o operație efectuata in timpul nașterii.