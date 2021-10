Stiri pe aceeasi tema

- Domnul Iohannis, coborat parca de pe Luna, a constatat, abia la 18 mii de cazuri și aproape 600 de decese/zi, gravitatea situației și faptul ca valul al patrulea nu a fost bine pregatit, susține jurnalista Ioana Ene Dogioiu intr-un editorial critic la adresa președintelui, care a anunțat pentru astazi…

- Michael Caine a anunțat ca se retrage din actorie. Actorul are 88 de ani și susține ca nu mai sunt roluri pentru un barbat de varsta lui. Totodata, starul de cinema a anunțat ca de acum incolo se va focusa pe cariera sa de scriitor.

- Primarul Botosaniului, Cosmin Andrei, si-a manifestat, miercuri, dezacordul fata de intentia autoritatilor de a carantina municipiul resedinta de judet, afirmand ca o astfel de masura este inoportuna, ea afectand, pe de o parte, economia locala, iar, pe de alta parte, fiind in contradictie cu asteptarile…

- Pompierii au fost chemati sa salveze un proumbel prins in acoperisul metalic al unei case aflate in constructie din municipiul Tulcea. In aceasta dupa amiaza, prin apel la 112, pompierii tulceni au fost solicitati sa intervina pentru a salva un pui de porumbel prins in acoperisul metalic al unei case…

- In fiecare an, de 6 august, cand se sarbatoreste Schimbarea la Fata a Domnului, zeci de curiosi urca pe Varful Toaca, din Ceahlau, pentru a vedea cum umbrele muntelui se contopesc intr-o piramida spatiala. Evenimentul ii pune, insa, sub presiune pe salvamontistii din zona, pentru ca multi turisti pleaca…

- Pina in a doua decada a lunii august, deputații din Parlament nu vor avea vacanța. Cel puțin asta declara președintele Parlamentului, Igor Grosu, care afirma ca, in aceasta perioada va fi convocata ședința Legislativului ori de cite ori va fi nevoie. Declarațiile au fost facute de Grosu in cadrul unui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, susține ca "este imperios" ca înca de pe acum sa înceapa pregatirea PNDL 3, astfel încât de anul viitor sa intre efectiv în functiune si ca, pentru acest program, trebuie prevazuti cel putin 40 de miliarde de lei, suma care sa…

- Interventie mai puțin obisnuita a pompierilor. Aceștia au fost solicitați pentru a da jos din copac un barbat care refuza sa coboare. Incidentul s-a produs acum doua zile in apropierea unei statii PECO din sectorul Botanica al Capitalei.