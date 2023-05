Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre barajul cu FC Argeș și despre presiunea pe care echipa o resimte, de a promova, in ciuda modului in care a inceput sezonul și a tuturor problemelor financiare de care s-a lovit clubul. Dinamo - FC Argeș va fi luni, de la 20:00, pe Arena Naționala,…

- Lucian Goian, fost fundaș central la Dinamo și campion in 2007 cu echipa din „Ștefan cel Mare”, a analizat șansele echipei lui Ovidiu Burca la barajul de promovare/menținere in Liga 1, cu FC Argeș. Dinamo - FC Argeș are loc luni, de la ora 20:30. Turul barajului se joaca pe Arena Naționala, de la 20:30,…

- Conducerea lui Dinamo a luat decizia sa inchirieze Arena Naționala pentru meciul-tur de baraj cu FC Argeș, programat lunea viitoare, de la ora 20:00. „Cainii” vor disputa prima manșa acasa, in fața propriilor fani, iar oficialii s-au orientat catre cel mai mare stadion al țarii. Din informațiile obținute…

- Dinamo va disputa manșa tur a barajului cu FC Argeș pe teren propriu. Returul va fi la Pitești, un dezavantaj, la prima vedere, pentru formația lui Ovidiu Burca. Situația e aceeași și-n cazul celuilalt meci de baraj: UTA va fi gazda in returul cu Gloria Buzau, prima manșa fiind programata in „Crang”.…

- Dinamo a intrat in linie dreapta in perspectiva celor mai importante confruntari ale sezonului. Noii șefi au platit restanțele la chiria pentru baza Saftica, dupa ce Ionuț Negoița, proprietarul acesteia, ca ii amenințase ca jucatorii nu vor mai avea acces. „Cainii” incheie play-off-ul ligii secunde…

- Cristi Borcea, fostul finanțator al lui Dinamo, vrea ca Farul lui Gica Hagi sa caștige titlul in acest sezon. Cristi Borcea nu mai baga bani in fotbal, dar a ramas la curent cu tot ce mișca in fenomen. Fostul finanțator din Ștefan cel Mare merge pe mana lui Gica Hagi in disputa cu nașul Becali. Cristi…

- In penultima etapa din Liga 1, Dinamo a s-a impus in deplasarea cu CSC Șelimbar, 2-1, iar lupta pentru calificarea in play-off este tot mai incinsa. Dinamo este pe locul 6, ultimul care duce in play-off, cu 30 de puncte.Va juca in ultima etapa cu marea rivala, Poli Timișora (locul 19), și are nevoie…

- Dinamo a caștigat clar cu Unirea Constanța, scor 6-0, insa Ovidiu Burca și jucatorii nu s-au entuziasmat prea tare de succesul ce a dus echipa pe locul 6, de play-off. Calculele pentru promovare sunt in continuare complicate. „Cainii” pot rata accederea in top 6 chiar și cu doua victorii. S-a incheiat…