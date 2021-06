Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, miercuri, pe platforma Eco Burn de la Brazi, ca in incendiu au ars peste 500 de tone de deseuri periculoase si nepericuloase, inclusiv deseuri din zona medicala. "Acest incendiu ar putea aduce daune substantiale de…

- Octavian Berceanu: „Gunoaiele intra in Romania sub diverse forme. Unele mascate și altele ca deșeuri. Ele intra ca reciclabile, cum sunt PET-urile. Fibrele intra in capsușala de la canapele și mașini. Sunt și deșeuri cu scop de depozitare. In realitate sunt produse tocate. Avem deșeuri care sunt materiale…

- La evenimentul de deschidere al ultimelor containere in Portul Constanta Sud Agigea, participa seful Garzii Nationale de Mediu, si ministrul mediului, Tanczos Barna.Astazi, 14 mai are loc deschiderea ultimelor containere in Portul Constanta Sud Agigea.La eveniment participa seful Garzii Nationale de…

- Poliția Romana este din nou acuzata de abuzuri, intr-un caz care, de data asta, s-a petrecut intr-o comuna cu 4.700 de oameni, din județul Tulcea. Constantin Pitea (22 ani) și Danuț Constantin (45 ani) au fost ridicați de agenți in a doua zi de Paște, acuzați ca ar fi furat miei de la o stana. Ceea…

- Un incendiu de proportii a izbucnit sambata dimineata intr-un cartier din Bucuresti. Patru case si anexele lor au fost distruse de flacari. Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale, dar nu a fost dus la spital.

- Alte cinci localitați din județul Ilfov intra in carantina. In judetul Ilfov se inregistreaza cea mai mare incidenta de infectare cu COVID-19 din Romania. Rata infectarilor cu Covid-19 este in Ilfov de 9,45 cazuri la mia de locuitori. Cele cinci localitați care intra in carantina sunt Cernica, Balaceanca,…

- Farmaciile comunitare si oficinele comunitare rurale pot desfasura activitati de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2, prevede un proiect de ordin publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, informeaza Agerpres. Conform proiectului, Directia de sanatate publica…

- Poluare masiva in București, de Lasata Secului. In localitațile din apropierea Capitalei, conform „tradiției”, localnicii au incendiat cauciucuri. Garda de Mediu a identificat cateva zeci de focare, insa nimeni nu a fost sancționat. Octavian Berceanu, șeful instituției, spune ca oamenii nu au buletine…