Oul cel de toate zilele Nu ma intrebati de ce, dar anul asta, de prin martie (cred), inca n-am aruncat niciun cofraj de oua, stivuindu-le pe toate intr-un colt langa frigider (16 la numar, pana acum). Si bine am facut. (De fapt, pot sa va explic: m-am gandit sa nu le duc rand pe rand la containerul de hartie si carton, ci, la un moment dat, sa le duc intr-o sacosa mare si sa le pun langa – poate are cineva nevoie de ele, de pilda pentru a le duce cuiva la tara care are gaini multe si mai vinde oua...) Deci, bine am facut. Stiti de ce? Pentru ca daca le aruncam, acum n-as fi putut sa-mi explic cu exactitate o chestiune… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

