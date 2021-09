Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta agenda ședinței Guvernului Romaniei din 1 septembrie 2021. Deși nu a facut publica nicio ordonanța care ar putea fi adoptata miercuri, guvernul transmite ca agenda ședinței poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. …

- INFORMATIE DE PRESAprivind agenda sedintei Guvernului Romaniei din 30 august 2021 Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. PROIECTE DE ORDONANTE PROIECT DE ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscalProiectul…

- Astazi, 07.07.2021, incepand cu ora 9:00, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat o intalnire de lucru in sistem on-line, la care au participat directorii și secretarii unitaților de invațamant preuniversitar din județ. Discuțiile au vizat aspecte ale etapei curente: – concluzii privind…

- Trenurile de metrou, din Bucuresti, vor circula, luni, pe toate magistralele dupa un program prelungit cu doua ore. Decizia a fost luata in contextul desfasurarii partidei de fotbal Franta – Elvetia din cadrul Campionatului European de Fotbal - EURO 2020, informeaza Metrorex.

- Trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele dupa un program prelungit cu doua ore, luni, in contextul desfasurarii, la Bucuresti, a partidei de fotbal Franta - Elvetia, din faza optimilor de finala a Campionatului European de Fotbal - EURO 2020, informeaza Metrorex. "Metrorex vine…

- Trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele dupa un program prelungit cu doua ore, luni, in contextul desfasurarii, la Bucuresti, a partidei de fotbal Franta - Elvetia, din faza optimilor de finala a Campionatului European de Fotbal - EURO 2020, informeaza Metrorex. Intervalul de circulatie…

- Luni, 28 iunie, Franta si Elvetia vor juca la Bucuresti, pe Arena Nationala, in optimile Euro 2020, iar trenurile metroului vor circula dupa un program prelungit cu doua ore, a anunțat Metrorex, vineri, 25 iunie.Meciul din optimile de finala EURO 2020, Franta - Elvetia, se va disputa luni, la ora 22.00,…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un…