Stiri pe aceeasi tema

- Comerciantii de oua au fost amendați cu 380.000 lei de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in cadrul unor controale care au avut loc marti, 12 aprilie, se arata intr-un comunicat al institutiei. ANPC intensifica, in aceasta perioada supravegherea pietei, in ceea ce priveste…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat modul in care se comercializeaza ouale in Romania, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Au fost intreprinse, intr-o singura zi, 114 acțiuni de control, in toata țara, aplicandu-se, pana la acesta ora, amenzi contravenționale…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare totala de 380.000 de lei, in urma unor controale vizand comercializarea oualor, dupa ce au fost gasite oua expirate, neinscriptionate cu data durabilitatii minimale ori murdare de excremente. Au fost retrase…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste 380.000 de lei comerciantilor de oua in cadrul unor controale care au avut loc marti, 12 aprilie, se arata intr-un comunicat al institutiei. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) intensifica, in…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intensifica, in aceasta perioada supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari, inițiate…

- ANPC a inceput sa faca mai multe controale in magazine in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani in aceasta perioada. Oua aproape expirate, sparte sau depozitate pe rafturi ruginite – asta au gasit cei de la ANPC in unele magazine. La nivelul intregii țari, initiate de președintele…

- Potrivit ANPC, marti au fost desfasurate actiuni de verificare a modului in care sunt comercializate ouale, avand in vedere ca se apropie sarbatorile de Paste. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care: neconcordante intre pretul de la raft si cel de la casa de marcat; comercializarea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC intensifica, in perioada sarbatorilor pascale, supravegherea pietei.Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii tari, initiate de presedintele ANPC, Horia Constantinescu si coordinate de directorul general, Paul Anghel, pe 12…