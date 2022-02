Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank Romania anunta ca si-a planificat in acest an investitii de aproximativ 50 milioane de lei in IT si digitalizare si in imbunatatirea solutiilor tehnologice existente, conform news.ro. “Pandemia a intensificat utilizarea serviciilor si produselor digitale, iar alegerea tranzactiilor…

- OTP Bank Romania anunța o creștere cu 75% a numarului de clienți care au efectuat tranzacții bancare prin intermediul serviciului de Internet Banking, OTPdirekt, in perioada 2020-2021, fața de anul 2019. Potrivit datelor OTP Bank, in ultimii doi ani, numarul utilizatorilor serviciului de Internet Banking…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a modificat din nou luni condițiile privind carantina, fiind scurtata la 5 zile perioada pentru persoanele navaccinate impotriva COVID, pentru cele care nu au trecut prin boala sau nu sunt testate. De asemenea, se elimina lista țarilor cu risc epidemiologic…

- Noile restricții aprobate de guvern in contextul valului 5 al pandemiei au intrat in vigoare de sambata, 8 ianuarie. Cea mai importanta masura care este valabila de azi este cea care vizeaza obligativitatea maștii de protecție, atat in aer liber, cat și in spațiile inchise. Nu mai sunt permise maștile…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) confirma ultima transa, de 90 de milioane euro, din imprumutul pe termen lung, in valoare de 210 milioane euro, acordat Grupului Electrica pentru modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, implementarea contoarelor inteligente si accelerarea utilizarii…

- PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare din 2022, „adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta a prețurilor la energie electrica și gaze naturale”, a transmis partidul condus de Marcel Ciolacu,…

- In momentul de fața, interesul romanilor pentru sport și mișcare este mult sub media UE. Astfel, se inregistreaza o rata mare de sedentarism și audiențe scazute la evenimentele sportive. Potrivit noului plan de guvernare anunțat pentru anul viitor, noi reforme sunt anunțate, acestea vizand in cea mai…

- Constantin Mareș, Executive Director IT, PMO & Transformation Office OTP Bank Romania, a fost numit Director General Adjunct și va coordona noua Divizie Digital, creata in cadrul strategiei de dezvoltare locala a bancii. Divizia Digital are responsabilitatea de a aduce mediul digital și soluțiile de…