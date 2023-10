Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Alin Moruțan, decanul Baroului Bistrița-Nasaud, a recunoscut la Bistrițeanul Live, ca avocații nu și-au mai primit onorariile pentru asistența din oficiu din martie. Restanțele depașesc suma de 250.000 de lei. Una dintre problemele semnalate de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, este invitat marti in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea facuta de Grupul parlamentar al USR. Dezbaterea, amanata luna trecuta, are tema „Cum pregateste Ministerul de Interne lupta impotriva drogurilor? Strategiile…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei, Sufyan Qudah, in vizita de ramas bun. Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei,…

- Inspectorii Consiliului Concurenței au descins in sediile bancilor comerciale din țara, fiind suspectate de ințelegere tip cartel, de data aceasta in legatura cu raportari in Biroul de Credit. Cele 10 banci vizate au fost: Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se intalnește cu premierul statului Luxemburg, Xavier Bettel, in poligonul de la Cincu. Obiectivul militar de la Cincu (județul Brașov) este centrul principal de pregatire al Forțelor Terestre ale Romaniei. De asemenea, la Cincu are sediul Grupul de Lupta NATO…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit marti, 22 august 2023, pe ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Roelof S. van Ees, in vizita de ramas bun. In cadrul discutiilor au fost abordate aspecte de actualitate ale agendelor bilaterala, regionala, europeana si securitara.…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit marti, 22 august 2023, pe ambasadorul agreat al Republicii Polone in Romania, Pawe Soloch, cu ocazia prezentarii de catre acesta a copiilor scrisorilor de acreditare.Potrivit MAE, intrevederea a prilejuit o evaluare a relatiilor bilaterale excelente,…

- Consiliul Concurenței și-a dat acordul privind tranzacția prin care societatea HS Timber Productions Sebeș S.R.L., cea mai mare fabrica de cherestea din Romania, a fost achiziționata de grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH. Odata cu incheierea tranzacției, vanzarea de acțiuni inițiata in 18 aprilie…