- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- La sfarsit de saptamana va invitam sa aflati cum se prepara o salata calda cu pui marinat in citrice si busuioc. E un preparat care e simplu de pregatit si nu necesita mult timp in bucatarie.

- Totul a inceput cu mici spaime și banuieli, cu presimțiri și suspiciuni de felurite culori – ca nu va fi rabdare, ca nu va exista ințelegere, nu va veni lumea și nu se vor mai pricepe sunetele intre ele, intre ei – dar nu a fost așa, vraja și-a intins tiptil degetele subțiri și ne-a prins, in final,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a dezvaluit, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rares Bogdan, de la Realitatea TV, ca înlocuirea lui Daniel Zamfir de la sefia Comisiei Economice din Senat a fost datorata unui vot secret, la care nu a participat.

- „Se vede ca nu suntem in an electoral, autoritațile nu ne onoreaza cu prezența lor pe noi, alegatorii, dar ii vom sacționa noi la momentul potrivit...”, a remarcat, mai in gluma, mai in serios, Vasile Bar, președintele Camerei de Comerț Bistrița-Nasaud la inaugurarea tradiționalului targ dedicat nunților…

- Castraveții acri nu sunt buni numai ca muraturi, ci pot constitui un ingredient de baza pentru diverse preparate. Noi iți oferim trei rețete cu castraveți acri: sos, ciorba și salata. Sos remoulade/VIDEO Ingrediente: 3 castraveciori murați, 100 ml maioneza, doua lingurițe de capere, o lingurița muștar…

- Delicioasa, usor de preparat, salata orientala este orcand o gustare binevenita. Cu ingrediente putine si ieftine, dar cu mare atentie la gatit, secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a lui Radu Anton Roman, gazetarul indragostit de gastronomie, “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.