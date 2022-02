OSCE recomandă o misiune excepțională de observare a alegerilor parlamentare din Ungaria Sute de observatori ar urma sa fie prezenți in Ungaria in ziua alegerilor legislative din 3 aprilie, dupa ce Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a recomandat, vineri, trimiterea unei misiuni excepționale de monitorizare a scrutinului, pe fondul temerilor legate de corectitudinea acestuia, relateaza AFP, potrivit News.ro . Recomandarea este o premiera, in țarile Uniunii Europene fiind timise de obicei misiuni limitate de observare, formate din zece persoane. Astfel, 18 observatori vor urmari perioada de dinainte de alegeri, iar alți ”200 de observatori vor monitoriza punctual… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

