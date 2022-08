Osan bataus. Ce i-a facut Politia ? La data de 25 august, in jurul orelor 20.00, polițiștii satmareni au fost sesizați de catre o femeie de 20 de ani, din Moișeni, despre faptul ca, la domiciliul acesteia, ar fi izbucnit un scandal. Socrul femeii, un barbat de 57 de ani, le-ar fi aplicat mai multe lovituri femeii, copilului acesteia, in varsta de 2 […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul acuzat de deschiderea focului asupra multimii care asista luni la o defilare de Ziua Nationala a Americii la Highland Park, in apropiere de Chicago, Robert Crimo, in varsta de 21 de ani, a "intentionat seios" sa comita un al doilea atac la Madison, in statul vecin Wisconsin, anunta miercuri…

- Un autocar plin cu turisti a iesit de pe partea carosabila si a intrat intr-o casa. 51 de persoane au fost ranite si a fost activat Planul Rosu de Interventie. Soferul si ghidul au murit, scrie vasiledale Echipele de interventie sunt la fata locului. Un grav accident a avut loc in marti, 5 iulie, la…

- Politia l-a identificat si retinut pe Robert E. Crimo III, in varsta de 22 de ani, ca suspect in cazul impuscaturilor de la parada din Highland Park, anunta CNN. Robert E. Crimo III a fost retinut in apropiere de Lake Forest, IL, au anuntat autoritatile in timpul unei scurte conferinte de presa.…

- Pe raza localitatii Letcani a avut loc un accident in care o dubita a intrat intr-o vaca . In masina se aflau 6 persoane, constiente, cooperante, care au refuzat transportul la Spital. Duba mai avea un rezervor in care se afla 1 tona de motorina, dar fara exteriorizare. In urma accidentului, sensul…

- Politistii de frontiera au fost nevoiti, de la inceputul vacantei scolare, sa intrerupa calatoria a peste 500 de cetateni romani minori, ca urmare a faptului ca parintii/insotitorii nu detineau documentele necesare pentru a calatori in afara tarii impreuna cu minorul. Politia de Frontiera aminteste…

- Politia de Frontiera anunta ca 12.154 de cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 3,444% fata de ziua precedenta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O romanca si fiul sau de 18 ani au fost uciși cu sange rece de un cetațean turc, soțul și tatal victimelor. Criminalul, un polițist turc, și-a pierdut cumpatul in urma unor certuri in familie. A vrut sa iși ucida soția, dar a picat victima și fiul lor, care a sarit in ajutorul mamei. Dupa crimele comise,…