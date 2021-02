Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de arheologi crede ca a descoperit originile monumentului preistoric Stonehenge dupa ce au gasit ramașițele unui stravechi monument circular din piatra din Țara Galilor, care ar fi fost demontat și reconstruit, sute de ani mai tarziu, in Anglia, scrie Reuters.

