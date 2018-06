Stiri pe aceeasi tema

- Este cea mai bogata din familia Kardashian-Jenner, așa ca mamica Kylie Jenner nu s-a uitat la bani atunci cand i-a creat propria garderoba fetiței sale. Stormi are doar 2 luni și jumatate și este cel mai fahion bebeluș, asta pentru ca mama ei tanara ii ofera tot ce-i mai bun. Daca imediat dupa ce i-a…

- Showbiz-ul este foarte complicat! Si nu ai zice... Caci statistic vorbind, nu e populat de asa multi oameni. Nu avem sute de vedete. Dar pana la urma aici e smecherie. Cerc mic, oameni putin, automat combinatii care mai de care mai interesante. Si ca in orice telenovela, rasturnarile de situatie sunt…

- Kylie Jenner a devenit mama pe 1 februarie, intampinand-o cu mare bucurie pe fetița sa, Stormi, iar acum a avut ocazia sa petreaca primul Paște in calitate de mama. Duminica a fost reuniune in familia Kardashian-Jenner, adunandu-se cu mic, cu mare, pentru a sarbatori Paștele Catolic. Evident, pentru…

- Kris Jenner crede ca fiica sa, Kylie Jenner, in varsta de 20 de ani, s-a nascut pentru a fi mama. Starleta emisiunii ‘Keeping Up With the Kardashians’ a dat nastere primului ei copil si al partenerului ei de viata, Travis Scott, in urma cu cinci saptamani. Cei doi au devenit parinti de fetita – care…

- Kylie Jenner si Travis Scott au fost vazuti impreuna pentru prima data de cand au devenit parinti. Paparazzi i-au surprins in timp ce ieseau dintr-un hotel din Miami, iar Kylie a incercat sa-si acopere fata cu geaca, astfel incat sa nu se vada ca are un ochi vanat.

- Kylie, cea mai tanara mamica din marea familie Kardashian – Jenner este indragostita pana peste cap de fetița sa. Dupa ce a ținut sarcina ascunsa timp de 9 luni și a uimit pe toata lumea cu vestea ca a devenit mama pentru prima oara pe 1 februarie, acum mezina Kylie nu se mai oprește din distribuit…