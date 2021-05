Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka nu mai vorbește cu jurnalistii , iar motivele le-a explicat printr-un mesaj lung publicat pe Twitter. Ca sa fie lung și cuprinzator, ea l-a pus ca poza, asta in cazul in care urma sa te intrebi cum de a scris atat de mult Naomi Osaka fix pe Twitter. ”(…)nu voi participa la nicio... View…

- Irina Begu, locul 74 WTA, o va intalni pe americanca Serena Williams, numarul 8 mondial si favorita 7, in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Castigatoarea acestui meci va juca in faza urmatoare pe sportiva care se va impune in meciul Mihaela Buzarnescu (173 WTA) – Arantxa…

- Malta este prima țara din UE cu imunitate colectiva. 70% din populatia adulta a primit cel puțin o doza de vaccin impotriva COVID-19. Oficialii maltezi susțin ca reușesc sa faca un vaccin la cinci secunde. Insula mediteraneana a avut in medie trei cazuri noi de infectare in fiecare zi in ultima saptamana.…

- O incaierare a izbucnit joi intre fostul campion mondial la box, Floyd Mayweather, si vedeta YouTube, Logan Paul, pe care il va intalni intr-un meci demonstrativ, in ajutorul caruia a sarit si fratele sau, Jake Paul, in timpul unei sedinte foto, la Miami, scrie AFP. Mayweather, in varsta de…

- Clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii, luni, 19 aprilie, nu a suferit nicio modificare fata de saptamana trecuta. Lidera aiutoritara este Ashleigh Barty, australianca fiind urmata de Naomi Osaka (Japonia) si Simona Halep (Romania).Tara noastra mai are patru…

- UEFA ar putea schimba regulile. Oficialii forului se gandesc sa renunțe la avantajul de a marca in deplasare in meciurile din fazele eliminatorii. Este o regula veche de 50 de ani. A fost testata in sezonul 1965 – 1966, in fosta Cupa a Cupelor pentru a stimula spectacolul fotbalistic și sa descurajeze…

- Top 10 WTA a ramas neschimbat, cu asutralianca Ashleigh Barty pe primul loc, urmata de japoneza Naomi Osaka și Simona Halep. Totodata, alte patru romance se afla in primele 100 de jucatoare din clasamentul...

- Aprilie este luna în care începe sezonul de zgura din circuitul mondial, iar cele mai importante jucatoare ale lumii și-au anunțat prezența la turneul de la Stuttgart, printre acestea aflându-se și Simona Halep. Organizatorii le vor avea la start pe primele trei jucatoare ale…