- Liderii PSD ai Regiunii de Nord-Vest considera ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, nu are nici un motiv sa-si dea demisia "inainte de pronuntarea unei decizii finale", dupa judecarea apelului la sentinta data joi de condamnare la inchisoare cu executare.

- Presedintele PSD Teleorman, Adrian Gadea, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de sustinerea membrilor de partid din judet, lucru care ''se va concretiza'' si vineri la Comitetul Executiv al PSD. ''Domnul Dragnea e presedintele partidului,…

- UPDATE: 20.30 News.ro anunța ca peste 120.000 de persoane participa la mitingul PSD "impotriva abuzurilor" organizat in Piata Victoriei din Capitala.Pe scena amplasata in piata urmeaza sa tina discursuri liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul general, Gabriela Firea,…

- "Doamna prim-ministru Viorica Dancila are toata sustinerea si a partidului si a guvernului. Doamna Dancila va fi sustinuta ca prim-ministru pana la alegerile din 2020", a declarat vicepremierul Paul Stanescu. Referitor la plangerea penala depusa de liderul PNL Ludovic Orban la adresa premierului,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, din punctul sau de vedere, presedintele in functie se poate implica in campania partidului care il sustine, el facand referire la un proiect privind modificarea unor acte normative in materie electorala. "Eu le-am spus colegilor mei punctul meu…

- O intalnire de taina a avut loc intre Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Gabriela Firea, inaintea sedintei liderilor PSD. Cei trei au discutat minute bune, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Luni, are loc sedinta Biroului Politic National, unde este de asteptat sa se stabileasca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le a transmis liderilor din teritoriu ca ar dori ca 1 milion de oameni sa iasa in strada pentru a sustine masurile din programul de guvernare. Propunerea a fost votata in unanimitate, scrie Romania TV.PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, ca singurul candidat la presedintia FRF cu care a discutat a fost Ionut Lupescu, la solicitarea acestuia, si l-a asigurat pe fostul international de toata sustinerea sa daca va castiga alegerile.