Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat, sambata, in timpul unei conferinte de presa, ca rezolutia de sustinere a premierului Viorica Dancila, a echipei guvernamentale si a conducerii partidului a fost aprobata intr-o sedinta organizata la Timisoara. La intalnire au participat si reprezentantii organizatiilor judetene Caras-Severin, Arad si Hunedoara, precum si vicepresedintii regionali PSD Mihai Fifor si Natalia Intotero.



“Astazi (n.r. sambata), in cadrul comitetului executiv PSD Timis am avut o intalnire largita, regionala. S-a aprobat, prin vot, o rezolutie de sustinere…