Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a cerut Rusiei sa asigure un acces in siguranta in zonele din Ucraina pe care le controleaza trupele sale sau care sunt sub asediu, pentru a permite acordarea de asistenta medicala populatiei civile, transmite…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a cerut Rusiei sa asigure un acces in siguranta in zonele asediate din Ucraina pentru a permite acordarea de asistenta medicala populatiei civile.

- Directorul Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a declarat astazi ca 3.000 de persoane, cel puțin, au murit in Ucraina de la inceputul invaziei ruse pentru ca nu au avut acces la tratamente impotriva unor boli cronice, informeaza agenția Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a verificat 200 de atacuri asupra unitaților medicale din Ucraina de la inceputul razboiului, a declarat marți directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, cerand Rusiei „sa opreasca acest razboi”.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a efectuat, sambata dupa-amiaza, o vizita in localitatea Irpin din Ucraina, grav afectata dupa atacurile armatei ruse din lunile februarie si martie,…

- Multe tari au fost mai primitoare cu refugiatii ucraineni afectați de razboi decat cu cei proveniti din alte regiuni ale lumii, din cauza rasismului, a sugerat vineri Papa Francisc, potrivit DPA, citata de Agerpres . Suveranul pontif a spus ca persoanele vulnerabile au avut intotdeauna cel mai mult…

- Mai mult de 80 de atacuri asupra sistemului de asistența medicala din Ucraina au avut loc de la inceputul razboiului declanșat de Rusia, a anunțat miercuri, 30 martie, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit CNN . „Suntem revoltați…

- Rusia lovește obiective civile din Ucraina, inclusiv spitale, gradinițe și școli, a declarat duminica vicepremierul ucrainean, Olha Stefanishyna. Olha Stefanishyna a declarat pentru BBC ca, dupa o „rezistența puternica” din partea armatei ucrainene, a avut loc o „operațiune enorma” a Rusiei impotriva…