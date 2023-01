Organizare Dezbatere Publică In temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, Primaria Municipiului Slobozia organizeaza in data de 26.01.2023, orele 16,00, la sediul Primariei Municipiului Slobozia din Bd Episcopiei, nr. 1, Slobozia, dezbaterea publica avand ca tema: Proiectul de Buget al Municipiului Slobozia pe anul 2023 Autoritațile administrației publice, organizațiile și asociațiile interesate, mediul local de afaceri și cetațenii sunt invitați sa participe la dezbaterea publica organizata in sala de ședințe de la etajul I al instituției.… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

