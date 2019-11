Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis participa la prima ședința a Cabinetului Orban. Pe ordinea de zi: restructurarea Guvernului și rezolvarea situației minerilor blocați in subteran Guvernul condus de premierul Ludovic Orban se reuneste, astazi, de la ora 12.00, in prima sedinta, alaturi de președintele Klaus Iohannis.…

- Liderul sindical Ionut Man a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca tot circa 50 de mineri s-au blocat in subteran si in cursul zilei de luni si ca protestul va continua pana la rezolvarea situatiei.Protestul minerilor a inceput pe 28 octombrie, cand, in mod spontan, aproximativ 100 de angajati…

- Președintele PNL, Premierul desemnat Ludovic Orban, le solicita minerilor blocati in subteran la Paroseni sa iasa din mina, promitand ca primul act normativ pe care il va da viitorul guvern dupa ordonanta de restructurare a Executivului va fi prelungirea unei ordonante care sa le asigure acestora…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca le garanteaza minerilor din Paroseni si Uricani, blocati in subteran, ca, dupa investirea guvernului condus de el, va da ordonanta de urgenta care ii asigura ca, in cazul inchiderii minelor, nu vor ramane fara bani. "Va spun lucruri care trebuie…

- Zece dintre minerii care protesteaza de cinci zile in subteran la Paroșeni și Uricani au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost duși la spital. Potrivit sindicaliștilor, minerii se pregatesc sa intre in greva foamei, nemultumiti ca nu vor primi venituri in completare, dupa inchiderea minelor,…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate. "Minerii care protesteaza in subteran au fost…

- Minerii de la exploatarile de carbune Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, au declansat, luni, un protest spontan si aproape o suta dintre s-au autoblocat in subteran, amenintand ca vor intra in greva foamei, scrie Agerpres. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca nu stiu ce se va intampla…

- Zeci de mineri de la minele Paroșeni și Uricani s-au blocat in subteran, in semn de protest fața de incertitudinea care ii privește. Oamenii spun ca nu știu ce se va intampla cu ei dupa inchiderea minelor.Presedintele Sindicatului „Huila”, Domokos Laszlo, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca daca…