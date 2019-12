Stiri pe aceeasi tema

- Asumarea raspunderii Guvernului in Parlament pe modificarea legislatiei din domeniul justiției ”ocoleste” procedura clasica unui proiect de lege, dar poate sa fie oprita de Curtea Constitutionala si permite Opozitiei sa rastoarne Guvernul prin motiune de cenzura. Potrivit Constitutiei, Guvernul isi…

- Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, au aparut in regim de urgența legile care prevad abrogarea recursului compensatoriu, alegerea președinților de consilii județene și anularea pensiilor speciale. Urgentarea proiectelor a fost decisa de PSD, dupa anunțul PNL ca Guvernul iși va asuma raspunderea…

- "Daca pana maine, la 15. Maia Sandu nu va renunta la asumarea raspunderii, atunci se inregistreaza motiunea de cenzura. Eu am vazut proiectul", a declarat, joi, presedintele Igor Dodon, in cadrul emisiunii "Puterea a patra".

- „Angajarea raspunderii Guvernului pentru un proiect de lege, ce ar permite premierului sa desemneze candidații pentru funcția de procuror general, trebuie vazuta din doua perspective: cea a constituționalitații modificarii legii procuraturii și din perspectiva respectarii procedurii de angajare a raspunderii…

- Statele Unite si-au consolidat sanctiunile tintite impuse Iranului, vizand sectorul constructiilor, pe care Washingtonul l-a legat de Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice, relateaza AFP.

- Dacian Ciolos sustine ideea unui vot pentru Guvernul Orban in Parlament, in ciuda reticentei manifestate de partenerii de la USR. Liderul PLUS vrea insa ca Guvernul Orban sa-si asume raspunderea in Parlament pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, desi alte partide…

- Importurile de gaze au fost în august de 3,5 ori mai mari decât cele din aceeași luna a anului trecut. Importurile sunt mai mari și pe fondul scumpirii gazelor din producția interna. Spre deosebire de alți ani, gazele naturale românești au ajuns sa fie mult mai scumpe decât cele…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin prin care populația și CET-urile care asigura apa calda și caldura din marile orașe vor mai primi gaze naturale la preț redus doar pana la 31 martie 2020, in contextul in care Comisia Europeana a cerut eliminarea…