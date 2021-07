“Ordinul de luptă a fost dat, în stradă revoluţionari!”. Proteste la Havana (VIDEO) Exasperati de criza economica, mii de cubanezi au manifestat duminica in toata tara, in timp ce presedintele Miguel Diaz-Canel si-a chemat sustinatorii sa riposteze, potrivit AFP. “Ordinul de lupta a fost dat, in strada revolutionari!”, a indemnat acesta intr-o interventie televizata, acuzand ca “mafia cubanezo-americana” se afla in spatele acestei revolte. “Facem apel la toti revolutionarii din tara, toti comunistii, sa iasa pe strazile unde vor avea loc aceste provocari, acum si in zilele urmatoare. Si sa le infrunte intr-un mod hotarat, ferm si curajos”, a adaugat Miguel Diaz-Canel. La sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

