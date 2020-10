Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…

- Calin Popescu Tariceanu vine cu acuzații grave la adresa președintelui Romaniei, numindu-l „ficus solemn de la Cotroceni”. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, liderul ALDE le cere parerea cetațenilor cu privire la discursul mincionos pe care, considera acesta, l-a avut Klaus Iohannis in cadrul…

- Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin taxeaza ferm laudele constante adresate de președintele Klaus Iohannis la adresa modului in care guvernul Orban a gestionat criza coronavirusului. Cum se explica atunci ca suntem printre primii in Europa la numarul de cazuri noi și de decese?, intreaba PAH. Și cați…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca nu intelege cand liderul PSD Marcel Ciolacu a spus, in urma cu cateva zile, ca este exclusa suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE a adaugat ca atunci cand un astfel de mesaj este transmis clar si raspicat sefului statului, atunci presedintele “o sa se suie…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Eforturile Guvernului se concentreaza pe infrastructura. Autostrazi și cai ferate Dupa intrunirea de marți de la Cotroceni cu reprezentanți ai Guvernului, in frunte cu Premierul Ludovic Orban, alaturi de Vice prim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finanțelor Publice,…

- Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Potrivit acestuia, la baza…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca toate deciziile Guvernului Orban se iau in finctie de sondajele de opinie, iar daca ”nu vor iesi din logica politica, Romania o sa se indrepte cu capul in perete”. In legatura cu amanarea alegerilor, Ciolacu sustine ca prsedintele Klaus Iohannis ar trebui sa adune…

- Nimeni, doar scelerații neaga existența virusului SARS-COV2, nimeni nu neaga ca avem de-a face cu o pandemie, clasificata astfel chiar de cel mai inalt for de sanatate publica și ma refer aici la Organizația Mondiala a Sanatații. Dar de aici pana la dezmațul indecent al conducerii țarii, și ma refer…