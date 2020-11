Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca autoritatile romane sunt dispuse sa finanteze proiectul de incepere a exploatarii gazelor naturale pe unul dintre zacamintele din Marea Neagra, in situatia in care compania americana Exxon Mobil se va retrage din proiect.

- ExxonMobil (SUA), Lukoil (Rusia) și PGNiG (Polonia) sunt cele trei mari companii energetice care și-au anunțat in ultimul an intenția de a renunța la proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra. De vina este amanarea far

- Premierul Ludovic Orban afirma ca la acest moment nu se stie cu exactitate care sunt intentiile companiei Exxon Mobil, detinatoarea a jumatate din actiunile consortiului care si-a exprimat intentia de a face explorarea si exploatarea unei parti din gazele din Marea Neagra, in cadrul proiectului Neptun.

- ​Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se afla în aceste zile într-o vizita oficiala în Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie va avea o întâlnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, și cu alți înalți oficiali…

- Premierul a participat la inceperea lucrarilor la conducta Midia Foto: romgaz.ro Premierul Ludovic Orban a participat astazi în comuna Corbu, din județul Constanța, la începerea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare a gazelor naturale Midia. Șeful executivului…

- Turcia a descoperit resurse de energie in Marea Neagra, cel mai probabil gaz natural, urmand ca președintele Recep Tayyip Erdogan sa anunțe detalii in cursul zilei de vineri. Zacaminte descoperite de turci sunt foarte aproape de o zona in care granițele maritime ale Bulgariei și Romaniei converg și…