Ludovic Orban a profitat de alegerile din cadrul filialei PNL alba pentru a lansa un nou atac la adresa contracandidatului sau la președinția PNL, Florin Cițu, in incercarea de a-l denigra in fața liberalilor. Președintele Camerei Deputaților a transmis un mesaj si sustinatorilor premierului care ”ar trebui sa citeasca un pic de istorie recenta” si […] The post Orban, sageți catre tabara Cițu: „Nu facem altceva decat sa repetam ceea ce spune PSD” first appeared on Ziarul National .