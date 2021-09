Stiri pe aceeasi tema

- „Presedintele Romaniei nu poate sa isi permita sa fie partizan intr-o competitie care are loc in interiorul unui partid politic, indiferent care este partidul politic respectiv. Presedintele Romaniei nu poate constitutional si sunt convins ca nici moral nu poate sa manifeste parti-pris pentru un candidat…

- Politic Dupa votul din Comitetul Director, liberalii teleormaneni au ales sa susțina candidatura lui Florin Cițu la alegerile din 25 septembrie septembrie 15, 2021 18:52 Comitetul Director Județean al PNL Teleorman s-a intrunit miercuri,15 septembrie 2021, pentru a vota moțiunile prezentate de cei…

- Unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Ludovic Orban, Ionel Danca, acuza faptul ca se desfașoara un ”puci politic” in interiorul PNL, iar echipa lui Florin Cițu convoaca Biroul Politic Național al PNL ”#NoapteaCaHotii!”. ”Cine semneaza la ora asta o convocare a Biroului Politic National…

- Nu mai suntem intr-o criza teoretica. Odata cu demisiile ministrilor USR PLUS se intra intr-o criza reala, intr-o criza guvernamentala. Este si momentul in care presedintele Iohannis a acceptat sa asculte punctul de vedere al partidului care se considera nedreptatit de primul ministru. Nu s-a ajuns…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca motiunea castigatoare la Congresul din 25 septembrie va deveni programul politic al partidului pentru urmatorii patru ani. Orban a adaugat ca Florin Citu, contracandidatul sau la functia de presedinte al PNL, a ales sa atraga de partea lui presedinti de…

- Premierul Florin Cițu este susținut de 32 de filiale in cursa pentru alegerile interne pentru președinția PNL. In discursul suținut vineri dupa oficializarea candidaturii, Cițu a insistat ca este un om de echipa și a afirmat ca a intrat in aceasta cursa pentru ca „era nevoie de mai mult liberalism in…

- „Salut decizia luata astazi, prin care Roșia Montana a fost inclusa in patrimoniul UNESCO. Ma bucur ca demersul inceput in perioada guvernarii Partidului Național Liberal, anul trecut, de retrimitere a dosarului catre UNESCO, a fost finalizat cu o decizie favorabila.Am discutat in coaliție și, la nivel…

- Premierul Florin Citu i-a transmis mai multe reproșuri primarului general al Bucureștiului, Nicușor, in contextul in care acesta și-a aratat susținearea pentru Violeta Alexandru la șefia PNL București, candidat din tabara lui Ludovic Orban. „Folosesc aceasta oportunitate sa le dau mesaj romanilor ca…